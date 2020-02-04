Başkan Kalaycı: “Çalışmalarımıza yaz kış demeden devam ediyoruz”

Karaman Belediyesi ekipleri, kış mevsimi olmasına rağmen şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Karaman Belediye Fen İşlerine bağlı ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Hamidiye Mahallesi Yeni Adliye Binası arkasındaki alanda kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye olarak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini bildiren Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Ekiplerimiz kış aylarında olmamıza rağmen şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. İlimiz genelinde deforme olmuş yollar ve kaldırımları bir bir tespit edip onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belirli bir plan çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarda ihtiyaç duyulan bölgelere anında müdahale ederek çözüme kavuşturuyoruz. Gece gündüz, yaz kış demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız devam edecek. Bu şehrin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz” dedi.

KARAMAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:19

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