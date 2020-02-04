Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN'da, telefon dolandırıcısına inanıp, hesabındaki parayı verilen hesap numarasına aktarmak isteyen İbrahim Mercan'ı dolandırılmaktan banka görevlisinin dikkati kurtardı. Banka görevlisinin haber vermesi üzerine gelen polis, Mercan'ın parayı yollamasını engelledi.

Kent merkezinde yaşayan İbrahim Mercan'ı, sabah saatlerinde telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Mercan'a, banka hesaplarının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek, parayı vereceği hesap numarasına göndermesini istedi. Koltuk değnekleriyle yürüyebilen İbrahim Mercan eşini de beraberine alıp, hesabının bulunduğu banka şubesine gitti. Mercan'ın sürekli telefonla görüşmesinden ve parayı telefondaki kişinin hesabına göndermek istemesinden şüphelenen banka görevlisi, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mercan'a telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu söyleyerek, parayı göndermesini engelledi. Dolandırmaktan son anda kurtarılan çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KARAMAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:21

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.