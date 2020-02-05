Hayvanlar üşümesin diye barınak yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayvanlar üşümesin diye barınak yapıldı

DHA

KARAMAN'da, belediye ekipleri ve hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarının soğuk havalardan etkilenmemesi için barınaklar yapıldı. 

KARAMAN'da, belediye ekipleri ve hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarının soğuk havalardan etkilenmemesi için barınaklar yapıldı. 
Ermenek ilçesinde, kış şartları nedeniyle belediye tarafından kediler için kentin farklı noktalarına kedi evleri ve beslenme istasyonları; köpekler için ise geçici olarak barınak yapıldı. Mahalle aralarına yapılan kedi evlerine hayvanseverler, yiyecek ve su bırakabiliyor.
Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, geçici olarak yapılan barınağı ilerleyen dönemlerde başka bir noktaya kalıcı olarak yapmayı planladıklarını söyledi. Kedi evleri ve beslenme istasyonlarının ise hayvanseverlerden gelecek talepler doğrultusunda onların istedikleri yerlere yapabileceklerini ifade eden Zorlu, ''Kediler için özel beslenme istasyonları ve kedi evleri oluşturduk. Bunları sürekli kılabilmek için bu bölgede olduğu gibi hayvanseverlerin istekleri doğrultusunda gösterdikleri yerlere yerleştiriyoruz. Zabıta ekipleri tarafından günlük yemleri veriliyor. Bunun haricinde köpek barınağımız var. Yemek fabrikalarındaki artıklarla onları koordine edip günlük düzenli bir şekilde  hem aşılarını yapıyoruz, hem de karınlarını doyuyoruz' diye konuştu.   

KARAMAN

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Başkan Kalaycı: “Çalışmalarımıza yaz kış demeden devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kalaycı: “Çalışmalarımıza yaz kış demeden ...
KMÜ, TÜBİTAK projelerine hız kazandırdı
YEREL HABERLER KMÜ, TÜBİTAK projelerine hız kazandırdı
Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi
YEREL HABERLER Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X