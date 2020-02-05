Karaman’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Karaman’ın Ayrancı ilçesinde toplanan yardımlar depremzedelere gönderildi.

Ayrancı Kaymakamlığı ve Ayrancı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilçe merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı köylerden de destek geldi. Yaptıkları duyurunun ardından kısa sürede bir tır dolduracak kadar malzemenin toplandığını söyleyen Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, "Elazığ ve Malatya illerimizde meydana gelen deprem hadisesinden dolayı oradaki vatandaşlarımız sıkıntı yaşadılar. Üzüntüsünü kalbimizde hissettiğimiz olay üzerine Kaymakamlığımızla birlikte bir kampanya başlatma kararı aldık. İlçe merkezinde anonslar yapılırken, köy muhtarlarımızla iletişime geçerek kampanyaya dair bilgiler aktardık. Yatak, ısıtıcı ve battaniye cinsinden eşyalar hızla birikmeye başladı. Ayrancı merkez ve köylerinden çok sayıda hemşehrimiz gerek aldıkları eşyalarla gerekse dualarıyla destek verdiler. Kampanyanın duyurusunun üzerinden çok zaman geçmemesine karşın bir tır dolduracak kadar eşya, bunun yanı sıra ilçemizde 45 bin lira da para toplandı. Kampanyamıza emek veren, katkı sağlayan, dua eden hemşehrilerime, il genel meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan duanın ardından yardım tırı deprem bölgesine uğurlandı.

KARAMAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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