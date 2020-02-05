Karaman’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaman’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Karaman'ın Ayrancı ilçesinde toplanan yardımlar depremzedelere gönderildi.

Karaman’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Karaman’ın Ayrancı ilçesinde toplanan yardımlar depremzedelere gönderildi.
Ayrancı Kaymakamlığı ve Ayrancı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilçe merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı köylerden de destek geldi. Yaptıkları duyurunun ardından kısa sürede bir tır dolduracak kadar malzemenin toplandığını söyleyen Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, "Elazığ ve Malatya illerimizde meydana gelen deprem hadisesinden dolayı oradaki vatandaşlarımız sıkıntı yaşadılar. Üzüntüsünü kalbimizde hissettiğimiz olay üzerine Kaymakamlığımızla birlikte bir kampanya başlatma kararı aldık. İlçe merkezinde anonslar yapılırken, köy muhtarlarımızla iletişime geçerek kampanyaya dair bilgiler aktardık. Yatak, ısıtıcı ve battaniye cinsinden eşyalar hızla birikmeye başladı. Ayrancı merkez ve köylerinden çok sayıda hemşehrimiz gerek aldıkları eşyalarla gerekse dualarıyla destek verdiler. Kampanyanın duyurusunun üzerinden çok zaman geçmemesine karşın bir tır dolduracak kadar eşya, bunun yanı sıra ilçemizde 45 bin lira da para toplandı. Kampanyamıza emek veren, katkı sağlayan, dua eden hemşehrilerime, il genel meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yapılan duanın ardından yardım tırı deprem bölgesine uğurlandı.

KARAMAN

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvanlar üşümesin diye barınak yapıldı
YEREL HABERLER Hayvanlar üşümesin diye barınak yapıldı
Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Başkan Kalaycı: “Çalışmalarımıza yaz kış demeden devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kalaycı: “Çalışmalarımıza yaz kış demeden ...
KMÜ, TÜBİTAK projelerine hız kazandırdı
YEREL HABERLER KMÜ, TÜBİTAK projelerine hız kazandırdı
Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi
YEREL HABERLER Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X