Başkan Kalaycı: “Vatandaşlarımızı zor günlerinde yalnız bırakmıyoruz”

Karaman Belediyesi, vatandaşları acılı günlerinde de yalnız bırakmıyor.

Bütün cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak yerine getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Karaman Belediyesi olarak, insan odaklı belediyecilik ilkemiz gereği, vatandaşlarımızın gündelik hayatını kolaylaştırmayı, her zaman halkın yanında olmayı ilke edinerek hizmet veriyoruz. Bu anlamda, hemşehrilerimizi acılı günlerinde de yalnız bırakmıyor, yakınlarını kaybeden ailelerimize cenaze nakil hizmetinin yanı sıra, defin işlemlerinde de yardımcı oluyoruz. Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğümüzde; cenazeler için mezar yerleri ve definde kullanılmak üzere kapak taşları hazırlanıyor ve gelen taleplere göre taziye çadırları kuruluyor. Bununla birlikte ekiplerimiz mezarların, şehir genelinde bulunan türbelerin temizliğini, bakımını ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca cami temizliği ve kent mezarlıklarında çevre ve peyzaj düzenlemelerini de titizlikle yürütüyoruz. Zor ve acılı günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmak ve onların acısını paylaşmak en asli görevlerimizden birisidir” dedi.

KARAMAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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