Karamanlı muhtarlar Torku'nun pekmez ve meyve suyu tesislerini gezdi

Karaman'da üzüm üreten 30 köyün muhtarı Karaman Ziraat Odası öncülüğünde Torku'nun Sarıoğlan'da bulunan pekmez ve meyve suyu tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Gezi hakkında bilgi veren Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman’da yaklaşık 44 köyün geçimini üzüm üretiminden sağladığını, fakat Suma Fabrikasının üzüm alımını bırakmasıyla üreticinin üzüm üretiminden uzaklaştığını ve bağların kuruma noktasına geldiğini söyledi. Bu durumun çiftçileri ekonomik yönden zor duruma düşürdüğünü, üreticinin imdadına Torku'nun yetiştiğini ifade eden Bayram, "Torku'nun Sarıoğlan'da kurduğu meyve suyu ve pekmez fabrikası üreticilerimizin umudu oldu. Ürettiği ürünü satabileceğine inanan insanlarımız tekrar bağlarına bakmaya, yeni bağ ekmeye başladı" diye konuştu. Üreticilerin tesisleri görmesi, kafalarındaki soru işaretlerinin kalkması için 30 tanesi üzüm üreten köy muhtarı olmak üzere 40 kişilik bir heyetle Ziraat Odası olarak Torku Sarıoğlan Tesislerine bir gezi düzenlediklerini kaydeden Bayram şöyle devam etti: "Bugün üzüm üreten köylerimizin muhtarlarımızın katılımıyla Torku’nun pekmez ve meyve suyu fabrikasına ziyarette bulunduk. Tesis bu yıl yaş üzüm alımı yaparak bölge çiftçimize büyük katkı sağladı. Ayrıca yetkililerden kuru üzümden pekmez yapımı için deneme üretiminin tamamlandığını, önümüzdeki yıl kuru üzüm alımına başlayacaklarının bilgisini aldık. Bunun yanında nar, elma olmak üzere bölgede üretimi yapılan meyvelerin alımının yapılması bölge çiftçilerimiz için büyük kazançtır. Çiftçilerimiz fabrikayı gezerek, hijyenik bir ortamda üretim yapılan ürünler hakkında bilgi sahibi oldu. Torku’nun yaptığı ARGE çalışması sonucunda belirlediği 17 üzüm çeşidinden bölgeye uyumlu, verimi en iyi olan çeşitlerin teşvik edilmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisini aldık. Bu da üreticilerimiz için çok önemli bir çalışmadır. Anadolu’nun alın teri ve öz sermayesi olan Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu listesinde 4 firması bulunan milli firmamız Konya Şeker ve Torku çiftçimiz ve ülkemiz için gurur kaynağı oldu. Bizleri misafir eden başta Pankobirlik Genel Başkanı 2526. Dönem Karaman Milletvekilimiz Recep Konuk olmak üzere Konya Şeker İdari ve Sosyal İşler Müdürü Dede Ülker’e ve fabrika idareci ve personeline teşekkür ederim” dedi.

KARAMAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:23

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.