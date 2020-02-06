Karaman’da bir kadına ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu Bulunan kemiklerin 11 yıl önce kaybolan Gülnaz Soydoğan'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor

Karaman’da yol kenarında toprağa gömülü vaziyette bir kadına ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının 11 yıl önce kaybolan Gülnaz Soydoğan’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Alınan bilgiye göre, Urgan Mahallesi taş ocakları mevkinde vatandaşlar yol kenarında bulunan alanda insana ait kemik parçaları görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kemik parçalarının bulunduğu alanı emniyet şeridi ile kapattı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri kemiklerin bulunduğu alanda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Bulunan kemik parçalarının incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Kemik parçalarının 11 yıl önce tek başına kaldığı evden yakınlarına haber vermeden ayrılan ve o zaman 28 yaşında olan Gülnaz Soydoğan'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

KARAMAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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