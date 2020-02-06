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Yol kenarında kemik parçaları bulundu

DHA

KARAMAN'da, yolun kenarında bulunan kemik parçaları, polis ekiplerince incelemeye alındı. Polis, kemik parçalarının 11 yıl önce kaybolan Gülnaz Soydoğan'a (28) ait olabileceği üzerinde duruyor. 

KARAMAN'da, yolun kenarında bulunan kemik parçaları, polis ekiplerince incelemeye alındı. Polis, kemik parçalarının 11 yıl önce kaybolan Gülnaz Soydoğan'a (28) ait olabileceği üzerinde duruyor. 
Olay, akşam saatlerinde, Urgan Mahallesi taş ocakları mevkiinde meydana gelindi. Çevredekiler yolun kenarında kemik parçaları olduğunu görenci durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kemik parçalarını incelenmek üzeri kriminal laboratuvara gönderdi. Bölgede yapılan incelemenin ardından kemik parçalarının 11 yıl önce kaybolan Gülnaz Soydoğan'a ait olduğu üzerinde duruluyor. Laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından durumun netlik kazanacağı bildirildi. 

KARAMAN

06 Şubat 2020 Perşembe

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