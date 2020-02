Karaman’da aşırı yağışlar sele neden oldu Karaman’ın Ermenek ilçesi ile Mersin’in Anamur ilçesini birbirine bağlayan karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle çökme oluştu

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesi ve köylerinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel meydana gelirken, sel nedeniyle Ermenek ilçesi ile Mersin’in Anamur ilçesini birbirine bağlayan karayolunda da bir metrelik çökme oluştu.

Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde aşırı yağışlar nedeniyle karların erimesi sonucu bir çok noktasında sel felaketi yaşandı. Yaşanan sel neticesinde beldedeki yolları tahrip olurken içme suyu ve kanalizasyon şebekesi hasar gördü. Arazi yolları ise kullanılamaz hale geldi. DSİ tarafından yaptırılan ve beldenin önemli bir yatırımı olan sulama göleti membranı tahrip olarak kullanılamaz hale geldi. Beldede sel nedeniyle bazı metruk binalar ise yıkıldı. Kazancı beldesi girişinde karayolunda sel nedeniyle oluşan çökme neticesinde yol tek şeride düştü.

Yaşanan selin can kaybına yol açmamasının kendilerini sevindirdiğini söyleyen Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, "Dün sabahtan itibaren iki gündür devam eden şiddetli yağışlar neticesinde, bölgemizin de dağlık engebeli olmasından dolayı yükseklerde bu yıl kış çok çetin geçti. Bir buçuk iki metre civarında kar var ve bu yağışlarında yağmura dönüşmesi ile karlarında erimesinden dolayı sele dönüştü. Dere içi dinlenme tesislerimizde büyük zararımız var. İki tane küçük büfelerimizi sel aldı. Tesislerimiz hala şu anda sel baskını altında. Vatandaşlardan edindiğimiz bilgilere göre, gelen şikayetler üzerine arazi yollarında sel almış, duvarları yıkılmış. Araziye yağışlardan dolayı şu anda gidip inceleme durumumuz olmadı. Yağışlar durduğu an araziye ineceğiz zararının büyüklüğünü o zaman belirleyeceğiz. Yapılmakta olan göletimizde sel felaketininden dolayı şu anda biraz hasar var. İnşallah bu hasal büyümez. Yukarıda da gezip araziye baktık. Bu selin devam edeceği kanaatindeyim çünkü aşırı bir şekilde erime var. Yukarıdaki arazilerde su toplanmış durumda, bu suların aniden gelmesi durumunda daha büyük sellerin geleceği kanaatindeyiz. Ekiplerimiz geceleri hazır bekliyor. Bu felaketlere karşı vatandaşları uyarmak için. Şükür ki can kaybımız yok. Sadece maddi hasarımız var. Gerek beldemiz içerisinde, gerekse arazi yollarında zararımız büyük. Cenabı Allah daha büyüğünden esirgesin temennimiz can kaybının olmaması’’ dedi.

KARAMAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:24

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.