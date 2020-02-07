Ermenek'te yağış sele neden oldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağan yağmur ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle ekili araziler su altında kaldı. ErmenekAnamur yolunda da heyelan meydana geldi.

Ermenek'te, aralıklarla devam eden yağmur ve karların erimesiyle dağdan gelen sular, sele neden oldu. Bazı tarım arazileri sular altında kaldı. ErmenekAnamur yolunda ise heyelan meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alınırken, yoldan geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.



KARAMAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:17

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