Bakan Selçuk'tan hayırseverlere plaket

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırseverlere plaket verdi.

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Karaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ziyaretinin ardından milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğle yemeğinde buluştu. Basına kapalı gerçekleşen programda Bakan Selçuk, hayırseverlere plaket verdi. Bakan Selçuk programın düzenlendiği Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde çalışan personel ve öğrencilerle de günün anısına fotoğraf çektirdi.

KARAMAN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:25

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.