Minibüsün içinde yakılan piknik tüpü alev aldı, 6 kişilik aile ölümden döndü Karaman'da minibüsün içinde ısınmak için yakılan piknik tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında 6 kişilik aile ölümden dönerken, alevlere müdahale eden 1 kişi yaralandı

Karaman’da minibüsün içinde yakılan piknik tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında minibüsün içinde bulunan 4'ü çocuk 6 kişilik aile ölümden döndü. Yangını suyla söndürmeye çalışan 1 kişi yaralandı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında İmaret Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan otopark içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geceyi otelde geçiren 6 kişilik aile, daha sonra otoparka park ettikleri 01 EMM 72 plakalı minibüsün yanına geldi. Minibüse binen aile havanın soğuk olması nedeniyle minibüs içerisindeki piknik tüpünü yakarak ısınmak isteyince tüp bir anda alev aldı. Aile kendini dışarıya atarak canını zor kurtarırken, minibüs alev topuna döndü. Yanan minibüsü suyla söndürmeye çalışan Adem Ö.’nün elleri yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan minibüsü kısa sürede söndürürken, minibüs tamamen yanarak demir yığınına döndü. Elleri yanan Adem Ö. ise olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:26

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.