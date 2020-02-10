DSİ’den Karaman’a devasa yatırımlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DSİ’den Karaman’a devasa yatırımlar

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ’den Karaman’a devasa yatırımlar

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.
DSİ’nin son 17 yılda Karaman iline 2 İçme Suyu Tesisi, 8 Baraj, 8 Gölet, 11 Sulama Tesisi, 7 Taşkın Koruma Tesisi kazandırdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın Karaman iline yapılan yatırımlar hakkında yazılı açıklamada bulundu.
DSİ Genel Müdürü Aydın yaptığı açıklamada, “Karaman ilinin aldığı yıllık ortalama yağış ve sahip olduğu yer üstü suyu varlığı ile ülke ortalamasının altında kaldığının altını çizerek, bu bakımdan suyu depolamak ve sulamada modern sistemler kullanmak Karaman için büyük öneme sahiptir. Bu nedenle son 17 yılda inşa ettiğimiz 8 baraj ve 8 gölet ile ilimizdeki su depolama kapasitesini 4 milyar 705 milyon metreküpe ulaştırdık. 1 baraj ve 2 gölet inşaatımız devam ediyor. Planlama ve proje aşamasında ise 5 baraj ve 3 gölet bulunuyor. DSİ Genel Müdürlüğümüzce, suyu tarım arazilerine ulaştırmak ve tasarruflu kullanımını sağlamak için sulama tesislerinin inşası ve yenilenmesi için büyük çaba harcanıyor. Karaman ilimizde son 17 yılda inşa edilen 11 adet sulama tesisi ile 121 bin 730 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı. Halihazırda 7 adet sulama tesisi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Planlama ve proje aşamasında 10 adet sulama tesisi daha var” dedi.

“Sulama projeleri yürütülürken her bir konu titizlikle değerlendiriliyor”
Modern sulama projeleri ile birlikte tarım arazilerinden daha yüksek verim alınabilmesi için toplulaştırma çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Aydın, “Karaman ilimizde 2019 yılı içerisinde 224 bin 700 dekar tarım arazisi toplulaştırıldı. Önümüzdeki yıllarda toplulaştırılan alan yaklaşık 1 milyon 500 bin dekarı bulacak. Toplulaştırma çalışmaları ile parseller büyütülür ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Her parsel yola ve kanala kavuşur. Suyu depolamak, depolanan suyu borulu şebeke ile tarım arazilerine ulaştırmak ve tarım arazilerinin toplulaştırılması bir bütün olarak düşünülmelidir. Ancak bütünsel yaklaşımla verim artırabilir, bölge insanı ve ülke ekonomisine daha büyük katkı sunulabilir. Bu nedenle sulama projeleri yürütülürken her bir konu titizlikle değerlendiriliyor. Bununla birlikte ülkemizin tamamında olduğu gibi Karaman ilimizde de içme suyu yatırımları devam ediyor. Amaç, musluklardan akan suyu vatandaşların gönül rahatlığı ile tüketebilmesini sağlamak. Bu kapsamda günlük arıtma kapasitesi 82 bin 250 metreküp olan İbrala Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi inşa edilerek 2018 yılında hizmete alınmıştır. Söz konusu tesis 26 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile Karaman iline memba kalitesinde içme suyu temin etmektedir” şeklinde konuştu.

“10 yerleşim yeri taşkın risklerine karşı korundu”
Karaman’da Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı olan Ermenek Barajı ve işletme halindeki diğer 9 hidroelektrik santralinde (HES) yıllık 2,35 milyar kilovat enerji üretildiğini ve ülke ekonomisine 2019 fiyatlarıyla yıllık 705 milyon lira katkı sağlandığını dile getiren Aydın, “İnşaat aşamasında 2 adet, planlama ve proje aşamasında 6 adet HES bulunmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızı ve tarım arazilerini suyun zararlarına karşı koruyabilmek amacıyla da son 17 yılda 7 adet taşkın koruma tesisi inşa edildi. 10 yerleşim yeri taşkın risklerine karşı korundu. 1 adet taşkın koruma tesisinde çalışmalar devam ediyor. Planlama ve proje aşamasında ise 5 adet taşkın koruma tesisi bulunuyor” ifadelerini kullandı.
DSİ Genel Müdürü Aydın son olarak, “17 yılda Karaman iline yapılan su yatırımlarının yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

KARAMAN

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi ...
Minibüsün içinde yakılan piknik tüpü alev aldı, 6 kişilik aile ölümden döndü Karaman'da minibüsün içinde ısınmak için yakılan piknik tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında 6 kişilik aile ölümden dönerken, alevlere müdahale eden 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Minibüsün içinde yakılan piknik tüpü alev aldı, 6 ...
Hastaneye kütüphane kuruldu
YEREL HABERLER Hastaneye kütüphane kuruldu
Kömür ocağındaki işçilerin iş bırakma eylemi sonlandı
YEREL HABERLER Kömür ocağındaki işçilerin iş bırakma eylemi sonlandı
Bakan Selçuk'tan hayırseverlere plaket
YEREL HABERLER Bakan Selçuk'tan hayırseverlere plaket
Elazığ'da ikinci dönem ara tatilinde eğitim yapılması planlanıyor
YEREL HABERLER Elazığ'da ikinci dönem ara tatilinde eğitim yapılması ...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Elazığ'da ara tatil olmayacak"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Elazığ'da ara tatil ...
Karaman’da yaban domuzlarına karşı sürek avı
YEREL HABERLER Karaman’da yaban domuzlarına karşı sürek avı
Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X