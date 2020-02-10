Karaman'da, 3'ü kadın 5 hırsızlık şüphelisi adliyede

KARAMAN'da, farklı şehirlerde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3'ü kadın 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Girdikleri evlerde eşyaları dağıtmadığı, sadece altın saklanabilecek alanları kontrol ettiği belirtilen hırsızlık şüphelileri, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırbağ Mahallesi'ndeki evde meydana gelen altın bilezik hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, kentteki mobese kameraları ile çeşitli güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, hırsızlığı 3'ü kadın 5 şüphelinin gerçekleştirdiğini ve otomobil ile kentten ayrıldıklarını tespit etti. Polis, plaka tanıma sisteminden aynı otomobilin olaydan 3 gün sonra Mersin'den Karaman'a giriş yaptığını belirledi. Aracı takibe alan polis, içindeki Ebru B., Ömür P., Zeynel B., Seyfi P. ve Tülay P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda yüzük, küpe, çeyrek altınlar ve motifli altın takılar ele geçirildi. Ele geçirilenlerin, Mersin'in Mut İlçesindeki evden çalındığı belirlendi.

Şüphelilerin hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu; Tülay P.'nin ise cezaevi firarisi olduğu, yeğenine ait sahte kimlik kullandığı ve hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin ayrıca hırsızlık için girdiği evlerde eşyaları dağıtmadığı, sadece ev sahibinin altınları koşmuş olabileceği alanlarda arama yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



KARAMAN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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