Otomobillerden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

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- KARAMAN'da park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T. (20), tutuklandı.

Karaman'da özellikle Doğu Kışla bölgesinde otomobillerden teyp ve para ve çeşitli eşyaların çalınması üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede yapılan araştırmada, şüphelinin Mehmet T. olduğunu belirledi. Mehmet T., dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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