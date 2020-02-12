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Karaman’da belediye mekruh binaları yıkıyor

İHA

Karaman Belediyesi, şehirdeki terk edilmiş virane binaları yıkarak bu alandaki çalışmalarını kararlı bir şekilde yürütüyor.
Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları tek tek yıkmaya devam ediyor. Yıkılan bu virane binaların bulunduğu yere mahalle sakinlerinin kullanabileceği şekilde; çocuk oyun alanı, otopark gibi alanların oluşturulacağı belirtildi.
Tespit edilen binaların birçoğunun tehlike arz ettiği için yıkılarak, başta otopark olmak üzere, çocuk oyun alanı ve meydan şeklinde alanların ortaya çıktığını belirten Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Bazı mahallelerde sahipleri tarafından terk edilmiş, içerisinde kimsenin oturmadığı, bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuş pek çok bina bulunuyor. Bina sahipleri ve mahalle muhtarlarımızın bildirmesiyle yıkılmaya yüz tutmuş bu metruk binaları tek tek tespit ediyoruz. Eski binalar ahşap veya kerpiçten yapıldığı için her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Üstelik bu gibi alanlar madde kullanımına açık oluyor. Bu nedenle tespit ettiğimiz harabe binaları yıkarak hem tehlike arz etmesini önlüyoruz hem de görüntü kirliliğini önlemiş oluyoruz. Ayrıca bu alanlar vatandaşlarımız tarafından otopark ve çocuk oyun alanı olarak kullanılıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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