KMÜ öğrencilerinden TOFD’ye destek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)'nin düzenlendiği kampanyaya destek oldu.

Topluluk üyeleri TOFD tarafından başlatılan plastik kapak toplama kampanyasına 19 kilogram plastik kapak toplayarak katkı sağladı. Topluluğun Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Gönül Akpınar, kampanya ile hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de omurilik felci geçiren hastalara destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, “TOFD’nin omurilik felçlileri için düzenlemiş olduğu plastik kapak kampanyası ile bu hastalıkla mücadele eden bireylere akülü araç alınması amaçlanıyor. Biz de öğrencilerimizle birlikte böylesine anlamlı bir organizasyona destek vererek elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tüm öğrencilerimi gönülden kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.