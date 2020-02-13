Aksaray'da, uyuşturucu şüphelisi Afganlar yakalandı

- KARAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda, 3 Afganistan uyruklu yakalandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afgan grubun sokaklarda uyuşturucu sattığı yönünde bilgi alması üzerine 4 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin; Afgan Fazleddin R., Abdulrahim S. ve Faisal K. olduğunu belirledi. Polis, 11 Şubat günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 755 gram eroin, 11 gram metamfetamin, 7 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme amaçlı aparatlar ele geçirildi. Polisteki sorgunun ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-