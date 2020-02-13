(Görüntülü) KARAMAN'da, uyuşturucu şüphelisi Afganlar yakalandı

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KARAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda, 3 Afganistan uyruklu yakalandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afgan grubun sokaklarda uyuşturucu sattığı yönünde bilgi alması üzerine 4 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin; Afgan Fazleddin R., Abdulrahim S. ve Faisal K. olduğunu belirledi. Polis, 11 Şubat günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 755 gram eroin, 11 gram metamfetamin, 7 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme amaçlı aparatlar ele geçirildi. Polisteki sorgunun ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.



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