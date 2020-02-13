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(Görüntülü) KARAMAN'da, uyuşturucu şüphelisi Afganlar yakalandı

DHA

KARAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda, 3 Afganistan uyruklu yakalandı. 

KARAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda, 3 Afganistan uyruklu yakalandı. 
Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afgan grubun sokaklarda uyuşturucu sattığı yönünde bilgi alması üzerine 4 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin; Afgan Fazleddin R., Abdulrahim S. ve Faisal K. olduğunu belirledi. Polis, 11 Şubat günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 755 gram eroin, 11 gram metamfetamin, 7 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme amaçlı aparatlar ele geçirildi. Polisteki sorgunun ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.  

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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