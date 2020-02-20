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KMÜ ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden tarımı katkı

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Kaya kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmek ve Karaman'daki tarımsal çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bir araya geldi.

KMÜ ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden tarımı katkı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Kaya kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmek ve Karaman’daki tarımsal çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bir araya geldi.
KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay Talaz ve öğretim üyelerinin de katıldığı toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında düzenlenen protokole ilişkin görüşmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca KMÜ ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte bölgedeki tarımsal sorunlar ve çözümler için birlikte çalışma amacıyla protokol yapılması, kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi, Karaman bölgesinde modern anlamda tarımsal üretimin yapılması, bölgedeki üretici sorunlarının çözümü için kurumsal katkı üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Toplantı, kurumların süreçle ilgili görev ve sorumluluklarının görüşülmesinin ardından sona erdi.

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