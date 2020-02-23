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Hayalini kurduğu kutsal topraklara hayırseverlerin yardımıyla gidecek

İHA

Karaman'da yaşayan 54 yaşındaki İmdat Yılmaz, hayalini kurduğu kutsal topraklara hayırseverlerin yardımıyla gidecek.

Hayalini kurduğu kutsal topraklara hayırseverlerin yardımıyla gidecek

Karaman’da yaşayan 54 yaşındaki İmdat Yılmaz, hayalini kurduğu kutsal topraklara hayırseverlerin yardımıyla gidecek.
Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde bulunan müstakil tek katlı evde, aldığı 720 lira özürlü maaşı ile bir başına yaşayan İmdat Yılmaz’ın hayalini cami cemaati ile hayırseverler vatandaşlar gerçekleştirdi. Kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını şimdiden yaşamaya başlayan İmdat Yılmaz, kendisinin umreye gitmesine vesile olanlara çok teşekkür ederek, “Allah nasip ederse 14 veya 16 Mart’ta yola çıkacağız. Cami cemaatinden ve bu bağış kampanyasına destek olan din kardeşlerimin hepsinden Allah bin kere razı olsun. Benim umreye gitmeme vesile olanlara orada tek tek dua edeceğim. Rabbim oraya gitmeyi herkese nasip etsin. Benim en büyük sevincim Miraç gecesinde orada olmamdır. Kutsal topraklara gitmeyi çok istiyordum. Hacca ve umreye gidenleri gördüğümde hep ağlıyordum. Dua edip dururdum, Allah'ım bir gün bana da nasip et diye. Nasipse şimdi gideceğiz” dedi.

Sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldı
Cami cemaatlerinden Ali Aktaş, İmdat Yılmaz’ın kutsal topraklara gidebilmesi için sosyal medya hesabından bir yardım kampanyası başlattığını söyledi. Aktaş, "İmdat kardeşimiz, hacca ve umreye gidenlerin arkasından üzülürdü. Hacca gidenlerin geldiğinde orada yaşadıklarını anlatınca da ağlardı. Bu da benim dikkatimi çekti. Bir gün namaz kılarken haberi olmadan kısa görüntüsünü çekerek sosyal medya hesabımdan paylaştım. Ertesi gün baktığımda 3 bin 600 lira para birikmiş. Bir haftaya kalmadan da 6 bin 750 lira para toplandı. Yılmaz kardeşimize bir sürpriz yapacaktık ancak pasaport olayı olduğu için mecburen kendisine erkenden söylemek durumunda kaldık. Orada dini vazifelerini getirebilmesi için kendisine bir genç arkadaşımızda yardımcı olacak. Tüm yardımseverlerden Allah razı olsun. Bütün cami cemaati olarak bu durumdan çok mutlu olduk" diye konuştu.

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