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Karaman Belediyespor üç puanı 4 golle aldı

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, cezası nedeniyle sahasında seyircisiz oynadığı maçta Sarayönü Belediyespor'u 40 yenerek şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Karaman Belediyespor üç puanı 4 golle aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor, cezası nedeniyle sahasında seyircisiz oynadığı maçta Sarayönü Belediyespor’u 40 yenerek şampiyonluk yarışını sürdürdü.
Kemal Kaynaş Stadyumunda saat 14.00’da başlayan karşılaşmayı Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Belediyespor yöneticileri ile birlikte izledi. Karaman Belediyespor’un Sarayönü Belediyespor ile oynadığı maçı Bursa Bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Keskin, Berat Binbir, Mustafa Uğur Erkan ve Mehmet Kahraman yönetti. Van depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan maçta Karaman Belediyespor karşılaşmanın 45 dakikasında Uğurcan’ın ayağından bulduğu golle soyunma odasına 10 önde girdi. Karaman Belediyespor, maçın ikinci yarısında da rakibe karşı iyi bir oyun sergiledi. Maçın 73 ve 89'uncu dakikasında kazandığı penaltıları Muzaffer ve Turgayla gole çevirerek durumu 30’a getirdi. Maçın uzatma dakikaları oynanırken, kontra atakta Uğurcan, kendisinin 2, takımının 4’ncü golünü filelerle buluşturdu. Maç bu skorla tamamlanırken, Karaman Belediyespor’da şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Karaman Belediyesporlu futbolcular, şeref tribününün karşısındaki binanın terasından maçı izleyen bir gurup taraftarlarının yanına giderek galibiyeti kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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