Karaman’da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci

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Galatasaray'ın, Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 31 mağlup etmesinin ardından Karaman'da sarıkırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.



Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan sarıkırmızılı taraftarlar, 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmenin galibiyetini kutladı. Meşaleler yakarak 'Şampiyon Galatasaray' ve 'Sabaha kadar buradayız' tezahüratları atan taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya galibiyetin coşkusunu yaşadı.

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