Karaman’da 23 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu

Karaman’da 23 yaşındaki genç, sabah saatlerinde ailesi tarafından yatağında ağzından ve burnundan kan gelmiş halde vefat etmiş olarak bulundu.

Olay, sabah saat 08.45 sıralarında Hisar Mahallesi 523 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 1’nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Ali Özer, bir süre ailesiyle evde oturduktan sonra gece odasına geçerek uykuya daldı. Sabah saatlerinde uyanan ailesi Ali Özer’i yatağında ağzından ve burnundan kan gelmiş halde görünce durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Ali Özer’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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