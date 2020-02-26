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Karaman’da pancar üreticisine 3 milyon lira eksik kota cezası

İHA

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, 2019 yılında pancar üreticisi çiftçilerin Şeker Fabrikasına eksik pancarı teslim etmesinden dolayı teslim edilmeyen pancar tonajı nedeniyle para cezası uygulanacağını belirterek, pancar üreticisinin zor durumda olduğunu söyledi.

Karaman’da pancar üreticisine 3 milyon lira eksik kota cezası

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, 2019 yılında pancar üreticisi çiftçilerin Şeker Fabrikasına eksik pancarı teslim etmesinden dolayı teslim edilmeyen pancar tonajı nedeniyle para cezası uygulanacağını belirterek, pancar üreticisinin zor durumda olduğunu söyledi.
Karaman Ziraat Odası BAşkanı Mehmet Bayram, 2019 yılında pancar üreticisi çiftçilerin Şeker Fabrikasına eksik pancarı teslim etmesinden dolayı teslim edilmeyen pancar tonajı nedeniyle para cezası uygulanacağını söyledi. Bayram, 2Bu durum Türkiye Şeker Kurumu tarafından açıklamıştı. Ancak çiftçilerimizin 2019 yılında eksik pancar kotası teslim etmesinin en önemli sebebi Tarım Orman İl Müdürlüğümüzün hazırladığı rapor ve odamızın arazi incelemeleri neticesinde elde etmiş olduğumuz tespitlere göre Caradrina larvalarının pancar yapraklarına ağır zararlara neden olduğu görülmüştür. İl genelinde pancar üretim alanlarında yapılan zirai mücadeleden istenilen sonuç alınamamıştır. Pancarın zarar gören yapraklarının yerine yeniden yaprak oluşturmaya başladığında geçen süre içerisinde pancarın vejetasyon evresi uzamış olup kök gelişimi sağlanamamıştır. Sonuç olarak yapılan inceleme ve gözlemler ışığında şeker pancarı üretimi alanlarında yaşanan Caradrina kurt zararları sonucunda yapılan değerlendirmede 2019 yılı hasat döneminde ilimiz şeker pancar üretim rekoltesinde yüzde 30 oranında kayıplar yaşanmıştır. İklimsel faktörler ve buna bağlı olarak yaşanan ek kota artışı üreticinin fabrikaya ürünü teslim ederken yaşadığı gecikmeler sonrası oluşan fire kök çürüklüğünden dolayı yüzde 30’lara varan rekolte kaybı yaşaması neden olmuştur” dedi.
Bayram, özellikle Ziraat Odası Başkanlığı olarak şeker pancarı üreticilerimizin eksik pancar teslim etme nedenleri rapor haline getirilerek siyasetçilerimize, Türkiye Şeker Kuruluna ve Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne ayrıntılı olarak rapor halinde sunulmuştur. Yapmış olduğumuz yoğun görüşme trafiği neticesinde sonuç alınamamıştır. Sonuç olarak, eksik teslim edilen kota miktarları için üreticilerimize cezai müeyyide uygulanacağı konusunda karar çıkmıştır. Kota cezaları yaklaşık olarak sadece Karaman’da 600 çiftçi için 3 milyon lira civarı olup, zor bir süreçten geçen üreticilerimiz cezaların affedilmesi ile azda olsa nefes alacaklardır. Karaman, Karapınar ve Ereğli pancar üreticisi çiftçilerimiz adına bu beklentinin oluştuğunu, devletimizin birçok ekonomik konuda sağlamış olduğu af uygulamasını ilimiz pancar üreticisi çiftçilerimize de sağlanması konusunda bir beklenti oluştuğunu ifade etmek isterim. Zor bir üretim yılına hazırlanan üreticilerimizin kota affının gerçekleşmesi ile birlikte azda olsa yüzünün gülecedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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