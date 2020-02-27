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(Görüntülü) Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı

DHA

KARAMAN'da sokaklarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i kadın 3 kişi, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin kaçarken attıkları içinde eroin bulunan satışa hazır yaklaşık 50 pakete ise el konuldu. 

KARAMAN'da sokaklarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i kadın 3 kişi, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin kaçarken attıkları içinde eroin bulunan satışa hazır yaklaşık 50 pakete ise el konuldu. 
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narko Tim, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı mücadelede Murat Ramazan Ö., Bekir G. ve Büşra A.'nın sokaklarda uyuşturucu sattığını belirledi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde şüphelilerin içinde bulunduğu  70 AAE 571 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerin, otomobille kaçamaya başladı. Kaçarken de içinde eroin olan satışa hazır paketleri de otomobilin camından dışarı fırlattı. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil durdurulup Murat Ramazan Ö., Bekir G. ve Büşra A. yakaladı. Polise direnen şüpheliler güçlükle gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin kaçarken attıkları yaklaşık 50 paket eroini de toplayıp el koydu. 
Şüphelilerin sorgusu sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Karaman
2020-02-27 12:55:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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