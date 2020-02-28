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KMÜ öğrencilerinden huzurevi ziyareti

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu anlamlı bir etkinliğe imza attı.

KMÜ öğrencilerinden huzurevi ziyareti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Öğrenciler, Topluluk Danışmanı Öğr. Gör. Gönül Akpınar eşliğinde Dursun Fakih Huzurevine giderek burada yaşayan yaşlıları ziyaret etti. Yaşlılarla sohbet eden ve onlarla eğlenceli vakit geçiren öğrenciler daha sonra Karaman’ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek Karaman ziyaretlerini tamamladı.
Huzurevi ziyareti ile ilgili düşüncelerini paylaşan Topluluk Danışmanı Öğr. Gör. Gönül Akpınar, öğrencilerinin gerçekleştirmiş olduğu etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizle ilkin kahvaltıda buluşarak aralarındaki arkadaşlık bağını güçlendirmeyi amaçladık. Sonrasında ise gençlerimizin enerjilerini huzurevinde kalan yaşlılarımıza aktarmaları, onları ziyaret ederek yüzlerinde bir tebessüm oluşturmaları için böyle bir ziyaret programı düzenledik. Daha da Karaman’daki kültürel ve tarihi yapıları gezerek ilimizin değerlerini daha yakından tanıma imkanı bulduk. Keyifli ve anlamlı bir gün yaşadık. Katılım sağlayan ve etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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