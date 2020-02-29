İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, İdlib'de şehit düşen askerler için Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´nda gıyabi cenaze töreni düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı törende, platform başkanı Yunus Özdemir, ''Gün birlik olma günü. Bugün burada bizler kahraman Türk ordusunun yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bugün hep bir ağızdan burada ordumuzun muzaffer olabilmesi için dua ettik. Allah´ım bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Buradan şehitlerimize Allah´tan rahmet, yaralı gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-02-29 16:40:30



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