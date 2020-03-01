Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yaptıkları ileri sürülen 4 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yaptıkları ileri sürülen 4 kişi tutuklandı

İHA

Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yaptıkları ileri sürülen 4 kişi tutuklandı

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu kişileri evlerinde basarak gasp ettikleri ileri sürülen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Olay, önceki gün İmaret Mahallesi İmaret Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu şahısların kaldığı eve gelen 6 kişiden 4'ü, evdekilere kendilerini polis olarak tanıttı. ‘Uyuşturucu operasyonu yapıyoruz’ bahanesiyse evdekileri yere yatırdıktan sonra kelepçeleyerek etkisiz hale getiren şüpheliler, daha sonra şahısların cep telefonu ve paralarını aldı. Bir süre sonra zanlıların polis olmadığını anlayan yabancı uyruklu şahıslar ile şüpheliler arasında arbede çıktı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli şahıslar kurusıkı tabancayla havaya ateş açarak geldikleri 20 ACP 344 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı.Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri geldikleri araçla Karaman’dan Konya’ya kaçarken önlerini keserek yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden K.D. ve A.C. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler H.Ç., A.Ç., U.K. ve C.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, ...
(Görüntülü) İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı ...
İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
Karaman’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Karaman’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı ...
Milletvekili Sorgun'dan 28 Şubat konulu konferans
YEREL HABERLER Milletvekili Sorgun'dan 28 Şubat konulu konferans
KMÜ öğrencilerinden huzurevi ziyareti
YEREL HABERLER KMÜ öğrencilerinden huzurevi ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X