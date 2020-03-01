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Habertürk
Yastayız

Karaman'da iki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

İHA

Karaman'da iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Karaman'da iki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Larende Mahallesi’nde bulunan bir evin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, H.U. (22) ile S.K.(25) isimli iki arkadaş, evin avlusunda otururken bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu H.U., arkadaşı S.K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, S.K. ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinden uzaklaşan H.U. ise çok geçmeden polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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