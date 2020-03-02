Üçüncü kattan tenteye düştü, yaralı kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üçüncü kattan tenteye düştü, yaralı kurtuldu

İHA

Karaman'da üçüncü kattaki evlerinin penceresinden zemindeki iş yerinin tentesinin üzerine düşen genç yaralı olarak kurtuldu. İtfaiye tarafından sedyeyle aşağıya indirilen yaralı hastaneye kaldırıldı.

Üçüncü kattan tenteye düştü, yaralı kurtuldu

Karaman'da üçüncü kattaki evlerinin penceresinden zemindeki iş yerinin tentesinin üzerine düşen genç yaralı olarak kurtuldu. İtfaiye tarafından sedyeyle aşağıya indirilen yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Alişahane Mahallesi 215. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Ünal Ş., üçüncü kattaki evlerinin penceresinden zeminde bulunan iş yerinin sac tentesinin üzerine düştü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bir kişinin pencereden düştüğü ihbarında bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla tentenin üzerine çıkan sağlık görevlileri yaralı Ünal Ş.'ye burada ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı gencin aşağıya indirilebilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye, yangın merdivenini tenteye uzattı. Sedyeye alınan genç, itfaiye merdiveninin sepetiyle aşağıya indirildi. Ambulansa alınan ve bilinci yerinde olmayan Ünal Ş., kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olayla ilgili evde ve çevrede inceleme yaptı. Ünal Ş.’nin kazayla mı pencereden düştüğü, yoksa intihara mı teşebbüs ettiği araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da silahlı saldırı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da silahlı saldırı: 4 yaralı
Karaman'da iki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da iki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 ...
Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yaptıkları ileri sürülen 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yaptıkları ...
Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, ...
(Görüntülü) İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı ...
İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
Karaman’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Karaman’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X