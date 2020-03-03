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Vali Meral, itfaiyeyi ziyaret etti

İHA

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı belediye itfaiye müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Meral, itfaiyeyi ziyaret etti

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı belediye itfaiye müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Vali Meral ve Başkan Kalaycı, itfaiye müdürü ve görevli personel tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, itfaiyenin 2019 yılında 168 yangına ve 28 trafik kazasına müdahale edildiğini belirterek, “Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 56 personel ve 14 araç ile 7 gün 24 saat Karaman halkının hizmetinde olduğunu söyledi.
İtfaiye binasını gezerek 44 metrelik itfaiye aracının çalışma şeklini inceleyen Vali Fahri Meral, olası bir yangında ekiplerin ne kadar sürede hazırlanıp yola çıktığını yapılan tatbikatla izledi. Alarm ziline basan Vali Meral, itfaiye personelinin yangın yerine anında nasıl organize olarak harekete geçtiğini yapılan bu tatbikatla yerinde görmüş oldu. Vali Meral ve Başkan Kalaycı, itfaiye personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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