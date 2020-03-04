Karaman'da, 9 DEAŞ şüphelisi adliyede



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) KARAMAN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, örgüte finans sağlama ve militan kazandırma faaliyetlerinde bulunduğu öne sürüldü.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde kent merkezi ile Süleymanhancı köyünde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin, örgüte finans sağlama ve militan kazandırma faaliyetlerinde bulunduğu öne sürüldü. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 13 cep telefonu, 14 SIM kart, 37 yasak yayın, 7 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı, 5 bilgisayar ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-03-04 14:52:38



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