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Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Karaman'da sokaktan caddeye aniden çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü çocuğa belediye otobüsü çarptı. Kazada ölümden dönen çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Siyahser Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. yönetimindeki 70 BB 381 plakalı belediye otobüsü, sokaktan caddeye aniden çıkan 16 yaşındaki U.K’nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çocuk ileri fırlarken, bisikleti otobüsün önünde sürüklendi. Yaralı çocuk, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından kısa süreliğine trafiğe kapanan cadde, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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