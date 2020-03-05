Karaman'da sigara kaçakçılığı operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaman'da sigara kaçakçılığı operasyonu

İHA

Karaman'da sigara kaçakçılığı operasyonu

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 15 adet kaçak tütün sarma kağıdı, 390 bin adet boş sigara makaronu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.B. ve M.Y isimli şahısların kaçak sigara sattığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 bin 15 adet kaçak tütün sarma kağıdı, 390 bin boş sigara makaronu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayrancı’da, İdlib şehitlerinin isimleri sokak ve caddelere verildi
YEREL HABERLER Ayrancı’da, İdlib şehitlerinin isimleri sokak ve ...
KMÜ, akademik performans sıralamasında yükselişini sürdürdü
YEREL HABERLER KMÜ, akademik performans sıralamasında yükselişini ...
Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
(Görüntülü) Karaman'daki DEAŞ operasyonundaki 9 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karaman'daki DEAŞ operasyonundaki 9 kişi ...
Karaman'da, 9 DEAŞ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Karaman'da, 9 DEAŞ şüphelisi adliyede
Karamanlı gazilerden ‘Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek
YEREL HABERLER Karamanlı gazilerden ‘Bahar Kalkanı Harekatı'na tam ...
KMÜ’de Prof. Dr. Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER KMÜ’de Prof. Dr. Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi ...
Karaman'da sporcular "Başımız Sağ Olsun" pankartı açtı
YEREL HABERLER Karaman'da sporcular "Başımız Sağ Olsun" pankartı ...
Vali Meral, itfaiyeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Meral, itfaiyeyi ziyaret etti
Karaman'da bin 260 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Karaman'da bin 260 şişe kaçak içki ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X