Belediye meclis üyeleri, huzur haklarını TSK'ya bağışladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)KARAMAN Belediyesi meclis üyeleri mart ayı huzur haklarını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Karaman Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis toplantısının ilk oturumunu bugün gerçekleştirdi. CHP'li meclis üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerleri hatırlatıp, Meclis Başkanlığı'na meclis üyelerinin mart ayı huzur haklarının Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlanması önerisini sundu. Yapılan oylama sonucu AK Parti'li ve MHP'li meclis üyelerinin de öneriyi kabul etmesi üzerine, meclis üyelerinin mart ayı huzur haklarının Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlanmasına karar verildi. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-03-06 19:33:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.