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Başkan Kalaycı: “Kadınlar, hem toplumun hem ailenin temelini oluşturur”

İHA

Başkan Kalaycı: “Kadınlar, hem toplumun hem ailenin temelini oluşturur”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması gerektiğini, bunun artması için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Başkan Kalaycı, "Geçmişten bu yana kadınlar hem toplumun hem ailenin temelini oluşturmuştur. Gelecek nesillerin yetişmesinde yeri doldurulamayacak bir önemi olan ve sevgiyi, nezaketi, inceliği öğreten yine onlardır. Ailesine katkı sağlamak uğruna nasır tutmuş elleriyle, şehit evladını vatan toprağına uğurlarken döktüğü gözyaşlarıyla, umudun hiç eksik olmadığı bakışlarıyla, duanın ve iyi dileklerin çağlayan gibi aktığı sözleriyle kadınlar milletimizin ruhu olmuştur. Bizim medeniyet değerlerimize göre kadın kutsal bir varlıktır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ‘Cennet anaların ayağının altındadır' buyurmuştur. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak hepimizin görevidir. Yerel yönetimler olarak bizlerin de kadınları desteklemek gibi bir görevi ve sorumluluğu vardır. Karaman Belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artırarak sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle her şeyin en güzeline layık olan Türk kadını başta olmak üzere dünya üzerindeki tüm kadınların bu anlamlı gününü kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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