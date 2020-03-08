Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)

TUTUKLANDI
Karaman'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2020-03-08 20:08:02
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