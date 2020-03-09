KMÜ'de "İdlib şehitlerini anma programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KMÜ'de "İdlib şehitlerini anma programı düzenlendi

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Bizbize Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından 'İdlib Şehitlerini Anma' programı düzenlendi.

KMÜ'de "İdlib şehitlerini anma programı düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Bizbize Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından ‘İdlib Şehitlerini Anma’ programı düzenlendi.
KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen programa çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’anı Kerim tilaveti ile devam etti. Karaman Türkoğlu Camisinde görev yapan Halit Bayram ile Gürcüoğlu Camisinde görev yapan Bekir Kale şehitler için dua etti. Duanın ardından Bizbize Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen anma programına geçildi. Program, öğrencilerin yakınlarının dilinden şehitlerin hayatını anlatılması ve kendileri için yazılan şiirlerin okunmasıyla başladı. Ardından şehitlerin videoları ve fotoğraflarının sergilendiği slay gösterimi salondakilerle paylaşıldı.
Cumhuriyet tarihi boyunca Karaman’ın 98 şehit verdiğine dikkat çekilen program İdlib’de şehit olan 38 kahraman askerin isimleri öğrenciler tarafından tek tek okunmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini ...
Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)
YEREL HABERLER Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)
(Görüntülü) Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini ...
Karaman’da kayıp olarak aranan şahıs arazide bulundu
YEREL HABERLER Karaman’da kayıp olarak aranan şahıs arazide bulundu
Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı
YEREL HABERLER Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı
Rektör Akgül: “Kadınlar ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahiptir”
YEREL HABERLER Rektör Akgül: “Kadınlar ülkemizin kalkınıp ...
KMÜ’den Bahar Kalkanı Harekatına destek
YEREL HABERLER KMÜ’den Bahar Kalkanı Harekatına destek
Karnından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Karnından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı
Karaman’da kayıp şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Karaman’da kayıp şahıs için arama kurtarma çalışması ...
Rektör Akgül, Ermenek MYO’da personel ve öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Akgül, Ermenek MYO’da personel ve öğrencilerle ...
Başkan Kalaycı: “Kadınlar, hem toplumun hem ailenin temelini oluşturur”
YEREL HABERLER Başkan Kalaycı: “Kadınlar, hem toplumun hem ailenin ...
Karaman'da, aranması bulunan 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman'da, aranması bulunan 7 kişi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X