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Karaman’da gençlik merkezleri arası ‘Türk müziği yarışması ve bilgi yarışması’ yapıldı

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Sahne Sırası Sende' ve 'Kim Bilir' sloganıyla başlattığı "Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışması ve Bilgi Yarışması'nın Karaman il birinciliği aşaması tamamlandı.

Karaman’da gençlik merkezleri arası ‘Türk müziği yarışması ve bilgi yarışması’ yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Sahne Sırası Sende’ ve ‘Kim Bilir' sloganıyla başlattığı “Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışması ve Bilgi Yarışması’nın Karaman il birinciliği aşaması tamamlandı.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Piri Reis Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gençler Arası Ses Yarışması ve Bilgi Yarışmasında yüzlerce genç hünerlerini sergileme fırsatı buldu. İlk olarak ‘Sahne Sırası Sende’ sloganı ile düzenlenen ses yarışmasında 1829 yaş arası gençler Türk Müziği Solo Erkek Ses, Türk Müziği Solo Kız Ses, Popüler Müzik Solo Erkek Ses, Popüler Müzik Solo Kız Ses ve Özgün Yorum kategorilerinde sahneye çıktı. Bir birinden renkli seslerin yer aldığı yarışmada gençler izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Yaklaşık bir saat süren canlı performanslar sonunda ise, Türk Müziği Solo Erkek Ses kategorisinde Veli Geldi, Türk Müziği Solo Kızda Ses Ümmü Feyza Kayadibi, Popüler Müzik Solo Erkek Seste Talha Küçüktopçu, Popüler Müzik Solo Kızda Ses Fatma Nur Candan ve Özgün Yorum kategorisinde Black Diamonds grubu birinci oldu.
‘Kim Bilir' sloganıyla lise ve üniversite düzeyinde düzenlenen günün ikinci yarışmasında ise öğrenciler genel kültür, tarih (islam ve türk dünya tarihi), sanat tarihi, edebiyat, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular, görsel sanatlar, müzik, sayısal mantık ve spor kültürü' gibi konularda ter döktü. Heyecanlı geçen yarışma sonunda ise lise kategorisinde Mehmet Eroğlu, Enise Divleli ve Berk Doruk kendi kategorilerinde birinci oldu. Üniversite kategorisinde ise Sümeyye Büşra Sevilmiş, Merve Melda Kaynak ve Neriman Rumeysa Alkan dereceye giren isimler oldu.
Her iki yarışmada da dereceye giren isimler düzenlenecek bölge finallerinde Karaman’ı temsil etmeye hak kazanırken, yarışmalar sonunda dereceye giren isimlere ödülleri ise düzenlenen ödül töreni ile verildi.
2020 yılı Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Karaman il elemeleri 14 Mart Cumartesi günü yapılacak Şiir Okuma ve Tiyatro yarışmaları ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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