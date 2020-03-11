Karaman’da otomobil yangını

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Karaman’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Yangın, Hamidiye Mahallesi Cumartesi Pazarı içerisinde çıktı. Alınan bilgiye göre, sahibi tarafından sokak içerisine park edilen 70 BF 024 plakalı otomobil bir anda motor kısmından alev aldı. Vatandaşlar yanan otomobile müdahale ederken, bir taraftan da durumu itfaiyeye haber verdi. Yanan otomobil, itfaiye gelmeden vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında küçük çaplı maddi hasar oluştu.

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