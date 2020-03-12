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KMÜ, Badminton Takımı birinciliğe yükseldi

İHA

KMÜ, Badminton Takımı birinciliğe yükseldi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Badminton Takımı, Türkiye Üniversitelerarası Badminton Turnuvası İkinci Lig Müsabakalarında birinci olarak şampiyonluğa ulaştı.
Antalya’nın Kemer ilçesinde 0509 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda KMÜ Badminton takımı şampiyonluğu namağlup şekilde elde etti. 25 farklı üniversitenin katılımıyla düzenlenen turnuvada birinci olan KMÜ Badminton Takımı bu sonuçların ardından şampiyonluk kupasını kaldırarak önümüzdeki yıl birinci ligde mücadele etme hakkı kazandı. Turnuvadan şampiyonlukla dönen Badminton Takımı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret ederek kupayı Rektör Akgül’e sundular. KMÜ Badminton Takımına ziyarette BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel ile BESYO Müdür Yardımcısı ve Takım Antrenörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Devrilmez de eşlik etti. Rektör Akgül şampiyon sporcuları tebrik ederek, “Sporcularımızın elde etmiş olduğu şampiyonluk KMÜ ailesi adına mutluluk verici. Sporcularımızın turnuvada kazandıkları kupanın yanı sıra centilmenlikleri ile de övgü almaları hepimizi gururlandırmıştır. Çünkü turnuvanın başarı ile tamamlanmasının yanında centilmenlik içerisinde sonuçlanması spor adına önemli bir durum. 4’ü olimpik, 1’i milli olmak üzere çok yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sporcu öğrencilerimizi ve antrenörlerini tebrik ediyor; bundan sonraki müsabakalar için başarılar diliyorum.” dedi.

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