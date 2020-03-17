11 yaşındaki çocuk, internet oyunu tartışmasında 16 yaşındaki kuzenini bıçakladı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, N.R.E. (11), internet oyunu nedeniyle tartıştığı kuzeni M.Z.E.'yi (16) bacağından bıçakladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, N.R.E. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Gazi Dükkan Mahallesi 125 Sokak'taki evde meydana geldi. N.R.E., internette oyun oynadığı kuzeni M.Z.E.'yi aralarında çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan M.Z.E., aile fertlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.R.E. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-03-17 15:36:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.