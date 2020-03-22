Karaman’da korona virüse karşı aktarlara olan talep arttı

Karaman’da vatandaşların korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için şifalı bitkilere olan talebi arttı.

Tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte vatandaşlar virüsten korunabilmek için doğal bitkilere yöneldi. Aktar İlyas Aydoğdu, korona virüsün en çok bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar üzerinde etkisi olduğunu söyledi.



“Vatandaşların şifalı bitkilere olan talebi arttı”

Bugünlerde vatandaşların en çok şifalı bitkileri talep ettiğini belirten Aydoğdu, "Bizden en çok toz zencefil grubu, yaş zencefil grubu, atom çayı gibi, karışık bitki çayları, antiseptik ürünler, ada çayı, lavanta yağı, özellikle de el temizliği üzerine antiseptik olarak kolonya bazlı ürünlerimizi talep ediyorlar" dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve akciğerleri temizlemek için şifalı bitkilerin önemine dikkat çeken Aydoğdu, "Bunlar sıvı propolis, toz propolis, özellikle bunlar çok etkilidir, antibakteriyel özelliğe sahiptir. Toz zencefil, zerdeçal, tarçın, keçi boynuzu tozu, karanfil, özellikle karanfili buna eklemek gerekiyor; ağız ve temizliği için önemli. Keçi boynuzu tozu olur. Keçi boynuzu pekmezi dediğimiz sıvısı da olabilir. Bunları kullanmak akciğeri kuvvetlendirmek, akciğeri temizlemek, bronşitleri açmak için kara üzüm çekirdeği, kara üzümün kendisi de tüketilebilir. Bunların tüketilmesi bizim akciğerimizi ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için önemlidir" diye konuştu.

Kulaktan duyma haberler yerine devletin resmi kaynaklarından bilgi alınması gerektiğini de aktaran aktar İlyas Aydoğdu, "Özellikle vatandaşlarımızın sosyal medya ve diğer medya kanalları vasıtasıyla kaynakları güvenilir olmayan yerlerden alınan bilgilerle panik ve telaşa girmektedir. Bunların yerine güvendiğiniz aktar olur bizim gibi, eczane grupları olur güvendiğiniz yerlere giderseniz daha detaylı bilgileri alabilirsiniz. Hem kullanacağınız ürünler açısından hem de bilgi açısından bunlardan daha çok faydalanmak gerekebilir. Özellikle sosyal medyada yayılan haberlere ve kulaktan duyulma haberlere uyulmaması ve itibar edilmemesi, devletimizin resmi kaynaklarından bilgi alınmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

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