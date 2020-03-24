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Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar

İHA

Karaman'da bir apartmana tüfekle üç el ateş ederek kaçan şahıslar, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar

Karaman'da bir apartmana tüfekle üç el ateş ederek kaçan şahıslar, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.
Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi 964. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz kişiler araç içerisinden tüfekle apartmanın 4’üncü katındaki daireye tüfekle üç el ateş ettikten sonra hızla kaçtı. Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar evin penceresi ile duvarlarına isabet etti. Şahısların silahla apartmana ateş ettiğini gören gece bekçilerinin, durumu polis ekiplerine telsizle bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ateş edilen dairenin boş olması nedeniyle kimse yaralanmazken, polis kaçan şahısları kısa sürede Larende Mahallesi'nde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibi, kurşunlamanın yaşandığı apartman önünde boş kovan çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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