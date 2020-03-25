Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı

Karaman’da ön tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkan ambulans, beton bariyere çarptıktan sonra fabrika bahçesine girerek devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında KaramanEreğli Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T. yönetimindeki 70 AAJ 236 plakalı ambulans, seyir halindeyken sağ ön tekerinin patlaması sonucu biranda kontrolden çıktı. Ambulans daha sonra yol kenarındaki beton bariyere çarpıp tel örgüyü aşarak fabrikanın bahçesine devrildi. Kazayı gören fabrika çalışanları durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen ambulanstan işçilerin yardımıyla çıkarılan sürücü ve sağlık görevlisi B.U ve M.Ç., ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ambulansın patlayan sağ ön tekeri ise yerinden koparak yol kenarına fırladı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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