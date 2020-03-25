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Karaman’da PTS direğine çarpan tır devrildi: 1 yaralı

İHA

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, damperi açık kalınca dorsesi plaka tanıma sistemine çarpan tırın yan yatması sonucu sürücü yaralandı.

Karaman’da PTS direğine çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde, damperi açık kalınca dorsesi plaka tanıma sistemine çarpan tırın yan yatması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, KazımkarabekirKaraman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 EEA 23 plakalı tır, damperi açık kalması sonucu dorsesi plaka tanıma sistemi (PTS) direğine çarparak yan yattı. Kazada ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık bir saat boyunca kapalı kalan karayolunun trafik akışı ise tali yollardan sağlandı. Yan yatan tır çekici yardımıyla götürülmesi ve yıkılan PTS direğinin kaldırılması ile karayolu tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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