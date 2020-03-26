Karaman'da itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Karaman'da otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay, Ahi Osman Mahallesi 35. Sokakta bulunan Alparslan Türkeş Parkı civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobilinin motor kısmından kedi sesinin geldiğini fark eden sürücü aracının kaputu açıp kontrol etti. Kedinin motor kısmına sıkıştığını gören araç sahibi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek kediyi kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri aracın sağ ön tekerini sökerek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kedi koşarak barınağına gitti.

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