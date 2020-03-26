(Görüntülü) Cenaze namazında koronavirüs tedbiri

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yaşamını yitiren Oktay Tüncer'in (81) cenaze namazında, koronavirüs tedbiri amaçlı, namaza katılanlar maske takıp, yaklaşık 1 metre aralıklarla saf tuttu.
Ermenek ilçesinde yaşamını yitiren Oktay Tuncer'in cenaze namazı Sipas Cami'nde kılındı. Namaza katılanlar koronavirüs tedbiri amacıyla yaklaşık 1 metre aralıklarla saf tutup, maske taktı. Tuncer'in cenazesi de namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Karaman
2020-03-26 22:03:49
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