KKTC'den getirilen 332 kişi daha Karaman'da karantinaya alındı

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KKTC'den getirilen 332 kişi, Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 2 yurda yerleştirilip karantinaya alındı. Yurtta geçen cumartesi kente getirilen 141 kişiyle birlikte karantinaya alınan kişi sayısı 473'e yükseldi.

KKTC'den gemiyle yurda getirilen 332 Türk vatandaşı, Mersin Uluslararası Limanı'ndan aldı. Ardından da otobüslerle Karaman'a getirilerek, KYK'ya bağlı Hatuniye ve Nefise Sultan Yurdu'na yerleştirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 332 kişi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Geçen cumartesi günü KKTC'den kente getirilen 141 kişiyle birlikte yurtta karantinaya alınan kişi sayısı 473'e yükseldi. Yurtta sağlık ekiplerinin yanı sıra UMKE, AFAD ve çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-03-31 00:50:36



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